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أذربيجان وأرمينيا تبلغان عن تجدد القتال في تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار

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أذربيجان وأرمينيا تبلغان عن تجدد القتال في تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار أذربيجان وأرمينيا تبلغان عن تجدد القتال في تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار

مصراوي Masrawy

11:11 م الأحد 13 ديسمبر 2020

باكو - (د ب أ)

نفذت أذربيجان عملية "لمكافحة الإرهاب" في جنوب إقليم ناجورنو قره باغ بعد أن قُتل أربعة من جنودها في المنطقة على أيدي قوات أرمينية، بحسب ما ذكرته وكالة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع في أذربيجان في بيان مشترك.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن ستة من جنودها أصيبوا بعد أن هاجمت قوات أذربيجانية قريتين في منطقة هادروت بجنوبى ناجورنو قره باغ أمس السبت، في أخطر انتهاك لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية روسية الشهر الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأعلنت أذربيجان سيطرتها على كثير من المناطق الجنوبية لناجورنو قره باغ، قبل أن تتوسط في الاتفاق المبرم في 9 نوفمبر والذي أنهى 44 يوما من القتال.

وذكر الجانب الأذربيجاني أن بعضا من الجماعات المسلحة الأرمينية ظلت في منطقة الأحراش بعد الاتفاق وتواصل مهاجمة القوات الأذربيجانية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود في 26 نوفمبر وآخر في 8 ديسمبر.

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