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محافظ بيش يتقدم مشيعي شهيد الواجب "العارضي" بعد استشهاده بالحد الجنوبي

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أسرته عبرت عن فخرها ببطولة ابنهم بميدان الشرف مجددين العهد والولاء للقيادة

محافظ بيش يتقدم مشيعي شهيد الواجب

أدّى محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة وقائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء ركن سالم بن زاهر الشهري وعدد من ضباط قيادة حرس الحدود بالمنطقة وأهالي بيش، بعد صلاة عصر اليوم الأحد، بمقبرة مسلية صلاة الميت على الشهيد العريف إسماعيل أحمد عارضي من منسوبي حرس الحدود بمنطقة جازان الذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني في الحد الجنوبي بقطاع حرس الحدود بجازان.

وتفصيلاً، نقل محافظ بيش تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي وأسرة الشهيد.

ونقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبه، أعرب والد الشهيد الشيخ أحمد العارضي وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

محافظ بيش يتقدم مشيعي شهيد الواجب

محافظ بيش يتقدم مشيعي شهيد الواجب

محافظ بيش يتقدم مشيعي شهيد الواجب

محافظ بيش يتقدم مشيعي شهيد الواجب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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