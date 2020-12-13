محافظ دمياط: توفير شقة سكنية ومبالغ مالية لمواطن حاول الانتحار

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالتدخل فورًا وتقديم كافة أوجه الإغاثة العاجلة والرعاية الكاملة لحالة المواطن الذي جرى إنقاذه، اليوم الأحد، بعد أن حاول الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى الكوبرى العلوي.

قالت المحافظ، في تصريح صحفي، إنها وجهت مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي بحصر احتياجات أسرة المواطن، لافتة إلى أنه بتضافر الجهود مع المجتمع المدني جرى تدبير مبالغ مالية وشقة سكنية مدفوعة الإيجار وتجهيزها بالأثاث والفرش والأجهزة ومواد غذائية وبطاطين ومراتب.

كما أكدت الدكتورة منال عوض على المديرية استمرار متابعة الحالة الاجتماعية والنفسية وتوفير المساعده له ولأسرته.

وأحبطت قوات الإنقاذ النهري بدمياط، محاولة شاب الانتحار قفزا من أعلى الكوبري العلوي الرابط بين المدينة وقرية السنانية، بعد أن أقدم على إلقاء نفسه في مياه نهر النيل، اليوم الأحد. وتجمهر عدد من الأهالي في محاولة لمنع الشاب، بعد أن ظل يصرخ ويهذي بكلمات غير مفهومة، وتصدى للجميع وقفز في موقف أثار دهشة الجميع.

وتزامنت الواقعة مع مرور دورية شرطة، التي سارعت باستدعاء قوات الإنقاذ النهري، التي نجحت في السيطرة على الموقف وإخراج الشاب من المياه.

وكشف شهود عيان، لموقع "مصراوي"، عن أن الشاب ظل يصرخ في المارة، مؤكدا أنه يعاني من ظروف صعبة بعد أن عجز عن دفع إيجار شقته التي يسكن فيها مع أسرته، ما جعله يقرر الانتحار.

وقبل أسبوعين، في واقعة مماثلة، حاولت فتاة إلقاء نفسها في مياه نهر النيل أسفل الكوبري العلوي، لكن قوات الشرطة منعتها، وكانت في حالة نفسية سيئة.​