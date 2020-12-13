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"أدبي تبوك" يحتفي باللغة العربية في يومها العالمي بـ"مسابقة أدبية"

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"أدبي تبوك" يحتفي باللغة العربية في يومها العالمي بـ"مسابقة أدبية" "أدبي تبوك" يحتفي باللغة العربية في يومها العالمي بـ"مسابقة أدبية"
لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة "ذكور"

أطلق النادي الأدبي بتبوك مسابقة شعرية لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (ذكور)، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر.

والمسابقة التي تشرف عليها الهيئة الإدارية في النادي تقوم على التنافس في حفظ أبيات من قصيدة (حوارية مع اللغة العربية) للشاعر السعودي جاسم الصحيح، وإلقائها بصورة مناسبة.

وأكد النادي على أهمية المسابقة؛ كونها تهدف إلى تعزيز حب اللغة العربية في نفوس تلك الفئة العمرية، بصفتها المرحلة الأهم في بلورة علاقتهم باللغة والاعتزاز بها.

وأشارت الهيئة الإدارية بأن النادي اختار شاعراً سعوديّاً من منطلق "تصدير الثقافة"، وهو أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠، وللتأكيد أيضاً على أن المشهد الشعري السعودي يتضمن نصاً شعرياً يليق بتلك المناسبة.

وأوضحت الهيئة أن جوائز المسابقة تبلغ 18000 ألف ريال بواقع 18 فائزاً، لكل فائز 1000 ريال، وستعلن النتائج في يوم اللغة العربية العالمي في 18 ديسمبر الحالي، حيث يتم استقبال المشاركات عبر إيميل النادي، أو من خلال حسابه على "تويتر"، أو في مقره بحي المروج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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