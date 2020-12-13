أخبار عاجلة

"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة -
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة -
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا -
وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا -
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان -
لـ60 يومًا.. الجيزة: استقطاع حارة مرورية من طريق الفيوم في الاتجاهين لإنشاء 3 كباري -
مطار القاهرة: سفر ووصول 230 رحلة لنقل 30 ألف راكب -
"الدولي للمطارات" يدعو الدول لتطعيم كافة العاملين بلقاح كورونا -
وفاة طبيب أردني جديد بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مدير أمن الجيزة يعيد الانضباط لشارعي ناهيا وترعة الزمر بحملة مكبرة

Print
مدير أمن الجيزة يعيد الانضباط لشارعي ناهيا وترعة الزمر بحملة مكبرة مدير أمن الجيزة يعيد الانضباط لشارعي ناهيا وترعة الزمر بحملة مكبرة

مصراوي Masrawy

09:08 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

قاد اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة حملة مكبرة، استهدفت إعادة الانضباط بشارع ناهيا وسوق ترعة الزمر بحي بولاق الدكرور، اليوم الأحد.

ورافق مدير الأمن عدد من مساعديه أبرزهم مديري المرور وشرطة المرافق في حضور مأمور قسم بولاق الدكرور.

وأسفرت الحملة عم غلق وتشميع 13 محلا وإزالة عشرات الإشغالات شملت تاندات وأكشاك وفاترينات وإعلانات مخالفة، تم إيداعها مخازن الحي.

تأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية برفع كافة أوجه الاشغال والقضاء على مظاهر التعدي على حرم الطريق العام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

"النواب" عن بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر: يتضمن مغالطات ومُسيس

"النواب" عن بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر: يتضمن مغالطات ومُسيس

شبكة عيون الإخبارية