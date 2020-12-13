أخبار عاجلة

"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة -
"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة -
إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا -
وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا -
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان -
لـ60 يومًا.. الجيزة: استقطاع حارة مرورية من طريق الفيوم في الاتجاهين لإنشاء 3 كباري -
مطار القاهرة: سفر ووصول 230 رحلة لنقل 30 ألف راكب -
"الدولي للمطارات" يدعو الدول لتطعيم كافة العاملين بلقاح كورونا -
وفاة طبيب أردني جديد بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إحالة حسن البرنس للجنايات لتحقيقه كسبًا غير مشروع بقيمة 3.5 ملايين جنيه

Print
إحالة حسن البرنس للجنايات لتحقيقه كسبًا غير مشروع بقيمة 3.5 ملايين جنيه إحالة حسن البرنس للجنايات لتحقيقه كسبًا غير مشروع بقيمة 3.5 ملايين جنيه

مصراوي Masrawy

08:16 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي:

أحال جهاز الكسب غير المشروع القيادي الإخواني حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية في عهد جماعة الإخوان، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة بحوالي 3.5 مليون جنيه، حصل عليها بطريق كسب غير مشروع.

وتضمن قرار إحالة حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق إلى محكمة الجنايات قيامه خلال الفترة من 2012 حتى 2013، باستغلال نفوذه الوظيفي الذي يتولاه والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 3.5 مليون جنيه، وهي الزيادة الطارئة في ثروته ولا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.

وأشار قرار الإحالة إلى أن البرنس استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان في الحصول على مزايا ومنافع، ويمتلك أموالًا سائلة ومنقولة وأسهمًا وسندات بالشركات، وعددا من الشقق بجانب مبالغ مالية وعجز عن تبرير الزيادة الطارئة في ثروته.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

"النواب" عن بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر: يتضمن مغالطات ومُسيس

"النواب" عن بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر: يتضمن مغالطات ومُسيس

شبكة عيون الإخبارية