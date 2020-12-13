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رئيس جامعة سوهاج: قافلة طبية مجانية للجامعة بقرية "سعد الله"

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رئيس جامعة سوهاج: قافلة طبية مجانية للجامعة بقرية "سعد الله" رئيس جامعة سوهاج: قافلة طبية مجانية للجامعة بقرية "سعد الله"

مصراوي Masrawy

08:45 م الأحد 13 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز إن الجامعة نظمت اليوم الاحد قافلة طبية علاجية مجانية بقرية "سعد الله" بدائرة مركز سوهاج وقعت الكشف على 635 مواطنا.

وأوضح عزيز في بيان اليوم الأحد، أن القافلة جاءت في إطار مشاركة الجامعة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح بهدف توفير المزيد من الرعاية والإهتمام للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وأكد أن القافلة جرت أعمالها بمشاركة أساتذة من كلية الطب بالجامعة فى تخصصات مختلفة، حيث قامت القافلة بأعمالها بمقر الوحدة الصحية بالقرية وأستهدفت الكشف على المواطنين غير قادرين، وتوفير العلاج لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفى الجامعي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة استمرت لمدة يوم واحد ووقعت الكشوف الطبية على 635 مواطنا من أهالى القرية ما بين رجال وسيدات وأطفال وقدمت خدماتها الطبية والعلاجية لهم فى تخصصات "الباطنة، والأطفال، وجراحة المسالك البولية، والجراحة العامة، والجلدية، والعظام، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، ورمد، والروماتيزم، والجهاز الهضمي، وغيرها".

وأوضح أن القافلة ضمت 16 طبيبًا بكلية الطب بجامعة سوهاج، و35 طالبًا بالكلية، لافتًا إلى أنه تم صرف العلاج بالمجان للمرضي، وتم تحويل عدد من الحالات للمستشفى الجامعي لإجراء عمليات جراحية عاجلة لهم، كما نظم قسما "الميكروبيولجي"، وطب المجتمع بالكلية ندوات توعية عن الأمراض المنتشرة والمعدية، أمراض الضغط والسكر، التغذية الصحية، الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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