أخبار عاجلة

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا -
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان -
لـ60 يومًا.. الجيزة: استقطاع حارة مرورية من طريق الفيوم في الاتجاهين لإنشاء 3 كباري -
مطار القاهرة: سفر ووصول 230 رحلة لنقل 30 ألف راكب -
"الدولي للمطارات" يدعو الدول لتطعيم كافة العاملين بلقاح كورونا -
وفاة طبيب أردني جديد بفيروس كورونا -
الدفاع المدني بجازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من مستشفى الحرث -
3.1 مليار جرعة لقاح تصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 92 دولة نامية -
"زراعة حفر الباطن" يطلق مبادرة لتوزيع البذور البرية ضمن حملة التشجير -
"الخارجية" ترحِّب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مظاهرة بموكب سيارات غربي ألمانيا بعد الإعلان عن الإغلاق الصارم

Print
مظاهرة بموكب سيارات غربي ألمانيا بعد الإعلان عن الإغلاق الصارم مظاهرة بموكب سيارات غربي ألمانيا بعد الإعلان عن الإغلاق الصارم

مصراوي Masrawy

08:54 م الأحد 13 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ)

شهدت مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا مظاهرة بموكب سيارات احتجاجا على الإغلاق الصارم الذي تم الإعلان عنه اليوم الأحد.

وجاب المتظاهرون بسياراتهم شوارع المدينة، وقال أحد خطباء المظاهرة إن الإغلاق الجديد سيكلف مئات الآلاف وظائفهم.

من جانبه، قال متحدث باسم الشرطة إنه تم الإبلاغ عن مشاركة 50 سيارة في المظاهرة مشيرا إلى أن الاضطرابات التي تسببت فيها المظاهرة لحركة المرور كانت محدودة.

وكانت المستشارة الألمانية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن فرض إغلاق صارم في البلاد اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل ديسمبر الجاري، سيقلص الحياة العامة بشكل كبير حتى العاشر من الشهر المقبل.

وبموجب الإغلاق سيتم غلق كل محلات تجارة التجزئة عدا المحلات التي تقدم الاحتياجات اليومية للمواطنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

"النواب" عن بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر: يتضمن مغالطات ومُسيس

"النواب" عن بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر: يتضمن مغالطات ومُسيس

شبكة عيون الإخبارية