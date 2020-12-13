أخبار عاجلة

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا -
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان -
لـ60 يومًا.. الجيزة: استقطاع حارة مرورية من طريق الفيوم في الاتجاهين لإنشاء 3 كباري -
مطار القاهرة: سفر ووصول 230 رحلة لنقل 30 ألف راكب -
"الدولي للمطارات" يدعو الدول لتطعيم كافة العاملين بلقاح كورونا -
وفاة طبيب أردني جديد بفيروس كورونا -
الدفاع المدني بجازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من مستشفى الحرث -
3.1 مليار جرعة لقاح تصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 92 دولة نامية -
"زراعة حفر الباطن" يطلق مبادرة لتوزيع البذور البرية ضمن حملة التشجير -
"الخارجية" ترحِّب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ضغوط على النيجيرية لكشف مصير 600 تلميذ اختفوا في هجوم

Print
ضغوط على الحكومة النيجيرية لكشف مصير 600 تلميذ اختفوا في هجوم ضغوط على النيجيرية لكشف مصير 600 تلميذ اختفوا في هجوم

مصراوي Masrawy

08:48 م الأحد 13 ديسمبر 2020

لاجوس - (د ب أ)

تصدر وسم "أعيدوا إلينا أولادنا" وسائل التواصل الاجتماعي في نيجيريا، اليوم الأحد، وسط تنامي الغضب الشعبى حول اختفاء 600 صبي أثناء هجوم على مدرستهم.

وكان مسلحون قد هاجموا مدرسة حكومية في ولاية كاتسينا يوم الجمعة، وتمكن 200 طالب فقط من بين 800 طالب من الهرب بينما فتحت الشرطة النار على المهاجمين.

وبينما لا تزال أماكن الصبية المختفين مجهولة، حث نيجيريون على وسائل التواصل الاجتماعي والمعارضة، على تعزيز جهودها لإنقاذ الأطفال.

وانتقد سياسيون نيجيريون الرئيس محمدو بوهاري بسبب تعامله مع الأوضاع بعد الهجوم.

وانتقد رينو أوموكري، المتحدث باسم الرئيس السابق جودلاك جوناثان، الرئيس بوهاري لإصدار بيان فقط وعدم قيامه بزيارة المدرسة.

وقال حزب الشعب الديمقراطي المعارض في مؤتمر صحفي أمس السبت في العاصمة أبوجا إن الهجوم يعزز التصور بأن بوهاري يسيء إدارة أمن البلاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

"الخارجية" ترحِّب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية

"الخارجية" ترحِّب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية

الرئيس اليمني يصدر قرارًا جمهوريًّا بتشكيل الحكومة

الرئيس اليمني يصدر قرارًا جمهوريًّا بتشكيل الحكومة

شبكة عيون الإخبارية