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الحويطي رئيسًا لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بجنوب سيناء (صور)

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الحويطي رئيسًا لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بجنوب سيناء (صور) الحويطي رئيسًا لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بجنوب سيناء (صور)

مصراوي Masrawy

08:45 م الأحد 13 ديسمبر 2020

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، انتخابات الدورة الجديدة للعام الدراسي 2020 / 2021، لمجلس أمناء وآباء المحافظة، بديوان عام المديرية، في حضور محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم والمدير التنفيذي للمجلس.

فاز الشيخ خليل إبراهيم الحويطي، بمنصب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المحافظة، وفاز بمنصب نائب الرئيس المهندس عصام أحمد عويس رئيس مجلس أمناء رأس سدر، وأحمد محمد أحمد بخيت مراقبًا ماليًا للمجلس.

ووجه الشيخ خليل إبراهيم الحويطي، الشكر والتقدير على ثقة المجلس واختياره رئيسًا لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين، للمرة الثانية على التوالي، مؤكدًا أنه سيعزز كل الأفكار والمقترحات التي تعود على العملية التعليمية بالنفع والرقي.

ومن جانبه هنأ محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، مثمنًا الدور الحيوي للمجلس في خدمة العملية التعليمية، الذي يعد الجناح الثاني للتعليم.​

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