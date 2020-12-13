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واشنطن تتوقع تحصين 100 مليون شخص بلقاح ضد كورونا بنهاية الربع الأول من 2021

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واشنطن تتوقع تحصين 100 مليون شخص بلقاح ضد كورونا بنهاية الربع الأول من 2021 واشنطن تتوقع تحصين 100 مليون شخص بلقاح ضد كورونا بنهاية الربع الأول من 2021

مصراوي Masrawy

08:45 م الأحد 13 ديسمبر 2020

وكالات:

قال كبير مستشاري الولايات المتحدة لجهود لقاحات كوفيد -19، الأحد، إن الولايات المتحدة تتوقع تحصين 100 مليون شخص بلقاح بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021.

وقال الدكتور منصف السلاوي كبير مستشاري عملية "Warp Speed" الأمريكية في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، ونقلتها " اليوم"، يوم الأحد: "سنقوم بتحصين 100 مليون شخص بحلول الربع الأول من عام 2021".

وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل في تحصين 40 مليون شخص هذا الشهر و50 مليون إلى 80 مليون آخرين في يناير.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أنها ستبدأ اليوم توزيع لقاح شركة فايزر المضاد لكورونا في أنحاء البلاد.

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