أخبار عاجلة

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا -
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان -
لـ60 يومًا.. الجيزة: استقطاع حارة مرورية من طريق الفيوم في الاتجاهين لإنشاء 3 كباري -
مطار القاهرة: سفر ووصول 230 رحلة لنقل 30 ألف راكب -
"الدولي للمطارات" يدعو الدول لتطعيم كافة العاملين بلقاح كورونا -
وفاة طبيب أردني جديد بفيروس كورونا -
الدفاع المدني بجازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من مستشفى الحرث -
3.1 مليار جرعة لقاح تصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 92 دولة نامية -
"زراعة حفر الباطن" يطلق مبادرة لتوزيع البذور البرية ضمن حملة التشجير -
"الخارجية" ترحِّب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تزرع 6500 شجرة لتنمية الغطاء النباتي في الصياهد

Print
إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تزرع 6500 شجرة لتنمية الغطاء النباتي في الصياهد إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تزرع 6500 شجرة لتنمية الغطاء النباتي في الصياهد
بمشاركة عدد كبير من المتطوعين في زراعة الشجر

إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تزرع 6500 شجرة لتنمية الغطاء النباتي في الصياهد

زرعت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة بالتعاون مع جمعية آفاق خضراء ورابطة رماح الخضراء 6500 شجرة برية، في جميع أرجاء المهرجان كمرحلة أولى بهدف تنمية الغطاء النباتي في الصياهد الجنوبية شمال شرقي مدينة الرياض، بالإضافة لنثر 500 ألف بذرة.

وشملت المرحلة الأولى زراعة الطلح النجدي والسدر البري والغاف الخليجي التي من مميزاتها المحافظة على تماسك التربة بفضل جذورها المتشعبة في الأرض، وهي كذلك مصدر غذائي مهم لكثير من الحيوانات الصحراوية وغيرها من الحيوانات الرعوية ولها دور في تعديل الجو الصحراوي المحيط بها وتوفر الظل للإنسان والحيوانات الصحراوية بمشاركة عدد كبير من المتطوعين في زراعة الشجر من باب خدمة المجتمع وحث الناس على التطوع حسب رؤية 2030.

وكانت إدارة المهرجان قد زرعت أكثر من 100 نخلة داخل المهرجان تزامناً مع حملة لنجعلها خضراء التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة

"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة

الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 230,953 إصابة كورونا و3,444 حالة وفاة

"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة

"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة

إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا

إدارة "الوحدة" تردُّ على قرار لجنة الانضباط.. سنقدِّم ما يثبت سلامة موقفنا

شبكة عيون الإخبارية