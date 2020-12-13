نشاط ملحوظ في حركة السفن والبضائع بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط انتعاشة في حركة الصادر، بعد أن جرى تداول 26 سفينة حاويات وبضائع، خلال تعاملات اليوم الأحد.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 446 طن كحول، و800 طن فول صويا و4100 طن كسب صويا و8100 طن ملح.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع شملت 17769 طن قمح، و2732 طن أبلاكاش و2223 طن حديد و17166 طن خردة، و1531 طن عدس. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168015 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 13811 طنا.​