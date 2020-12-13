أخبار عاجلة

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا -
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان -
لـ60 يومًا.. الجيزة: استقطاع حارة مرورية من طريق الفيوم في الاتجاهين لإنشاء 3 كباري -
مطار القاهرة: سفر ووصول 230 رحلة لنقل 30 ألف راكب -
"الدولي للمطارات" يدعو الدول لتطعيم كافة العاملين بلقاح كورونا -
وفاة طبيب أردني جديد بفيروس كورونا -
الدفاع المدني بجازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من مستشفى الحرث -
3.1 مليار جرعة لقاح تصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 92 دولة نامية -
"زراعة حفر الباطن" يطلق مبادرة لتوزيع البذور البرية ضمن حملة التشجير -
"الخارجية" ترحِّب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الوزراء ينشر خريطة الطقس والأمطار حتى الأربعاء ()

Print
رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الوزراء ينشر خريطة الطقس والأمطار حتى الأربعاء (فيديو) رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الوزراء ينشر خريطة الطقس والأمطار حتى الأربعاء ()

مصراوي Masrawy

07:59 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

نشر مجلس الوزراء، عن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار وسرعة الرياح التي تتعرض لها البلاد، خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من الأحد وحتى الأربعاء، ويرجع ذلك إلى تعرض البلاد إلى منخفض جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، ويتحرك تدريجيًا في اتجاه الشرق، ما يؤدي لرياح جنوبية غربية نشطة تكون مثيرة الرمال والأتربة على معظم الأنحاء، وسقوط أمطار على مناطق متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة.

وتشهد البلاد غدًا الاثنين، انخفاضًا في درجات الحرارة ما بين 3 إلى 4 درجات، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية على معظم الأنحاء، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية في أغلب الأحيان على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

كما تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري وخليج العقبة.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد، ما يؤدي إلى صعوبة في الرؤية الأفقية، واضطراب في حركة الملاحة على البحر المتوسط.

الثلاثاء
تنخفض درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات، بأقل من المعدلات الطبيعية، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية في أغلب الأحيان على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

كما تشهد سقوط أمطار متوسط على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، واضطراب في حركة الملاحة على البحر المتوسط.

الأربعاء
أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

وسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة، وأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.

اقرأ أيضًا..

- تصل القاهرة في هذا الوقت.. الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة بداية من الغد

- ​تبدأ اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال موجة عدم استقرار الطقس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

الصفحة الرسمية للأزهر تواصل نشر مقاطع فيديو عن سحر اللغة العربية

الصفحة الرسمية للأزهر تواصل نشر مقاطع فيديو عن سحر اللغة العربية

شبكة عيون الإخبارية