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إحالة حسن البرنس للجنايات لتحقيقه كسبًا غير مشروع بقيمة 3.5 ملايين جنيه

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إحالة حسن البرنس للجنايات لتحقيقه كسبًا غير مشروع بقيمة 3.5 ملايين جنيه إحالة حسن البرنس للجنايات لتحقيقه كسبًا غير مشروع بقيمة 3.5 ملايين جنيه

مصراوي Masrawy

08:16 م الأحد 13 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي:

أحال جهاز الكسب غير المشروع القيادي الإخواني حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية في عهد جماعة الإخوان، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة بحوالي 3.5 مليون جنيه، حصل عليها بطريق كسب غير مشروع.

وتضمن قرار إحالة حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق إلى محكمة الجنايات قيامه خلال الفترة من 2012 حتى 2013، باستغلال نفوذه الوظيفي الذي يتولاه والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 3.5 مليون جنيه، وهي الزيادة الطارئة في ثروته ولا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.

وأشار قرار الإحالة إلى أن البرنس استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان في الحصول على مزايا ومنافع، ويمتلك أموالًا سائلة ومنقولة وأسهمًا وسندات بالشركات، وعددا من الشقق بجانب مبالغ مالية وعجز عن تبرير الزيادة الطارئة في ثروته.

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