إطلالات اليوم: منة فضالي بفستان أحمر.. ومايان السيد بإطلالة كاجوال

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مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

-مي سليم:

ارتدت الفنانة مي سليم بالطو باللون الأسود، مزود بأكمام وأزرار من الأمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

-سلمى أبو ضيف:

طلت الفنانة سلمى أبو ضيف بتيشرت باللون الرصاصي، ونسقت مع إطلالتها جاكيت طويل باللون الرصاصي وبنطلون جينيز غامق، وحذاء باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، وذلك من خلال ظهورها عبر حسابها الشخصي" إنستجرام".

-ريهام حجاج:

ارتدت الفنانة ريهام حجاج فستاناً باللون الأبيض، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها إكسسوارات مكونة من سلسلة ومجموعة أساور، وأختارت أن تترك شعرها منسدلا، وذلك من خلال ظهورها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

-منة فضالي:

ظهرت الفنانة منة فضالي بفستان طويل باللون الأحمر، كت وبدون أكمام، ومنفوش من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة العيون ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها الويفي منسدلا، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

-مايان السيد:

تألقت الفنانة مايان السيد بتوب باللون الأبيض وبنطلون باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا، وذلك من خلال ظهورها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".