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إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تزرع 6500 شجرة لتنمية الغطاء النباتي في الصياهد

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إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تزرع 6500 شجرة لتنمية الغطاء النباتي في الصياهد إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تزرع 6500 شجرة لتنمية الغطاء النباتي في الصياهد
بمشاركة عدد كبير من المتطوعين في زراعة الشجر

إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تزرع 6500 شجرة لتنمية الغطاء النباتي في الصياهد

زرعت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة بالتعاون مع جمعية آفاق خضراء ورابطة رماح الخضراء 6500 شجرة برية، في جميع أرجاء المهرجان كمرحلة أولى بهدف تنمية الغطاء النباتي في الصياهد الجنوبية شمال شرقي مدينة الرياض، بالإضافة لنثر 500 ألف بذرة.

وشملت المرحلة الأولى زراعة الطلح النجدي والسدر البري والغاف الخليجي التي من مميزاتها المحافظة على تماسك التربة بفضل جذورها المتشعبة في الأرض، وهي كذلك مصدر غذائي مهم لكثير من الحيوانات الصحراوية وغيرها من الحيوانات الرعوية ولها دور في تعديل الجو الصحراوي المحيط بها وتوفر الظل للإنسان والحيوانات الصحراوية بمشاركة عدد كبير من المتطوعين في زراعة الشجر من باب خدمة المجتمع وحث الناس على التطوع حسب رؤية 2030.

وكانت إدارة المهرجان قد زرعت أكثر من 100 نخلة داخل المهرجان تزامناً مع حملة لنجعلها خضراء التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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