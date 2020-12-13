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في تقييم "أبكس" الذي يعتمد على استقصاء ركاب أكثر من مليون رحلة

حازت "الخطوط السعودية" على تصنيف خمس نجوم في تقييم أجرته "أبكس"، وهي منظمة مختصة بأنظمة الطيران وشركات الطيران، شمل استقصاءها ركاب أكثر من مليون رحلة في 600 شركة طيران حول العالم. ويعتمد التقييم بشكل كامل على تقييم الركاب.

وفي التفاصيل، اعتبر وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح الجاسر، أن خطة التحول الشاملة التي تبنتها المؤسسة انعكست إيجابًا على أصوات الضيوف؛ إذ عملت على الاستثمار في تدريب وتأهيل الموارد البشرية، وتوسعة أسطولها الجوي، وأضافت العديد من الوجهات المباشرة، إلى جانب ترقية وتطوير الخدمات.

وقال "الجاسر" إن هذا الإنجاز امتداد لدعم قيادة السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، لقطاع النقل بشكل عام؛ إذ عدت رؤية 2030 الموقع الاستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث أحد مَواطن القوة التي تتميز بها؛ ولهذا فإن "السعودية" تسعى إلى أن تكون ممكنًا لبرامج الرؤية، ومنها المتعلقة بالتوسع في قطاع السياحة، الحج والعمرة، وترسيخ موقع السعودية بوصفها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، بما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.

من جهته، أشار المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس إبراهيم العمر، إلى أن حصول "السعودية" بتصويت ضيوفها على تقييم خمس نجوم هو حصاد عمل دؤوب، واستثمار كبير في تطوير الجوانب التشغيلية كافة في"السعودية". كما أن توقيت النتيجة بعد أزمة جائحة كورونا التي هزت شركات الطيران الكبرى على اختلافها يشكّل مصداقًا قويًّا لجودة إدارة الأزمات التي استُثمرت خلال الفترة الماضية في تكثيف التدريب والتطوير لطواقم الطائرات.

ولفت "العمر" إلى أن أهمية هذا التقييم تأتي من كونه من منظمة عالمية غير ربحية، وأنه مبنيّ على التصويت المباشر من الركاب، إلى جانب تزامنه مع مرور 75 عامًا على تأسيس "السعودية".

وقال: "حصولنا على هذا التقييم وثقة ضيوفنا سيدفعنا للمُضي قُدمًا نحو مرحلة جديدة من التطوير، تليق بثقة عملاء (السعودية)، وتوقعات القادة وبوطننا الغالي".

يُذكر أن "السعودية" أضافت مؤخرًا العديد من الخدمات الراقية وأنظمة الترفيه والأنظمة الرقمية على متن طائراتها، إلى جانب تحديث مقاعدها، وإضافة المزيد من المحطات الدولية المباشرة.الخطوط السعودية