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"تعليم صبيا" تهيئ للمقاعد الإشرافية بنين وبنات لعام 1442هـ

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82 من المتقدمين والمتقدمات

نظمت إدارة تعليم صبيا، لقاءً لتهيئة المتقدمين والمتقدمات على المقاعد الإشرافية لهذا العام 1442هـ، بمسرح الإدارة.

جاء ذلك، بحضور المساعد للشؤون التعليمية، ناصر بن أحمد معافا، والمساعدة للشؤون التعليمية "بنات"، مها محمد الحمزي.

وأشارت المساعدة للشؤون التعليمية "بنات"، مها الحمزي، إلى أن هذا اللقاء بمبادرة وحرص شديد من القيادات العليا بالإدارة، ممثلاً في مدير التعليم، الدكتور حسن بن محسن خرمي، ومساعديه؛ بهدف تهيئة المتقدمين الذين بلغ عددهم (82).

واستعرضت مديرة الإشراف التربوي للبنات، آمنة الكبش، خلال اللقاء مبررات اللقاء، ومتطلبات اجتياز المرشحين للاختبارات، واشتراطات اللائحة.

وقال المساعد للشؤون التعليمية، ناصر بن أحمد معافا، إن هذا اللقاء من أوائل اللقاءات التي تعقدها الإدارة للمتقدمين للإشراف التربوي، لشرح الآليات والدعم، والتحفيز والمساندة للمعلمين والمعلمات الذين هم أساس العملية التعليمية في كل المنشآت التربوية، والأكثر تميزًا وإبداعًا وإنتاجية.

وأعرب عن تطلع الإدارة لاستقطاب هذه الفئة لقيادة العمل التربوي.

وأضاف "معافا"، أن الإشراف التربوي هو المعني بإحداث الفرق في عملياتنا التربوية والسلوكية، مؤكدًا حرص الإدارة على سد الشواغر الإشرافية، واكتمال المنظومة التعليمية التربوية، مؤملاً أن تحظى الإدارة بأفضل المتقدمين، قائلاً إن الجميع محل الثقة والتقدير والتمكين.

إدارة تعليم صبيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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