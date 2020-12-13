للمرة الثانية.. ياسمين صبري بنفس إطلالة هيفاء وهبي

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مصراوي Masrawy

كتبت _ شيماء مرسي

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة لها عبر حسابها الشخصي " إنستجرام".

ارتدت ياسمين جاكيت كاروهات باللوني الأحمر والأسود، ونسقت أسفله تيشرت باللون الأسود، وبنطلون جينيز أسود

اعتمدت ياسمين مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكافيه.

اختارت ياسمين أن تترك شعرها منسدلا.

وسبق أن رأينا نفس الإطلالة على الفنانة هيفاء وهبي في جلسة تصوير لها عام ٢٠١٥، إذ ظهرت هيفاء بنفس الجاكت الكاروهات ونسقت معه توب وبنطلون باللون الأسود، مع تصفيفه الشعر المنسدل، واعتمدت مكياجا هادئا، مع نظارة شمس بتصميم ناعم.