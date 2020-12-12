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3 فساتين خطفت الأنظار لـ رانيا يوسف في مهرجان القاهرة.. أيهما أجمل؟

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3 فساتين خطفت الأنظار لـ رانيا يوسف في مهرجان القاهرة.. أيهما أجمل؟ 3 فساتين خطفت الأنظار لـ رانيا يوسف في مهرجان القاهرة.. أيهما أجمل؟

مصراوي Masrawy

10:00 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتبت- شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن على الظهور بأحسن صورة وبإطلالات متنوعة خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42، الذي أقيم على مدار 9 أيام بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي، بثلاث إطلالات متنوعة، ولكن أيهما أجمل؟.

-فستان قصير أسود:

ارتدت رانيا في اليوم الثامن فستانا أسود، بقماش الباييت اللامع كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من خاتم وأسورة.

-فستان أبيض شفاف:

طلت رانيا على السجادة الحمراء في حفل ختام المهرجان، بفستان باللون الأبيض، مزودًا بأكمام، وشفافًا من أعلى، مع وجود فتحة ساق كبيرة، واعتمدت مكياجًا قويًا، واختارت تصفيفة شعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

-فستان باللون التركواز:

ارتدت رانيا يوسف فستانا باللون التركواز، بقصة الأوف شولدر، وتميز بفتحة عند منطقة الصدر، ومزيناً بحزام عند منطقة الخصر، والكشاكش من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وارتدت اكسسوارات مكونة من حلق بتصميم دائري مع إسورة متعددة الطبقات وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

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