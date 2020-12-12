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فايزر تنتج 2.9 مليون جرعة من لقاح كورونا معدة للتوزيع في أمريكا

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فايزر تنتج 2.9 مليون جرعة من لقاح كورونا معدة للتوزيع في أمريكا فايزر تنتج 2.9 مليون جرعة من لقاح كورونا معدة للتوزيع في أمريكا

مصراوي Masrawy

10:05 م السبت 12 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

وصل لقاح (كوفيد-19) الأول في وقت قياسي، وهي خطوة أولية أساسية نحو إنهاء الجائحة. ويأتي الآن الجزء الصعب، وهو إنتاج جرعات كافية لتحصين معظم سكان الولايات المتحدة ثم تطعيم الباقي بحلول الصيف المقبل.

وإذا نجحت الخطة، فقد تساعد في إنهاء جائحة أسفرت عن وفاة ما يقرب من 300 ألف أمريكي في 47 أسبوعًا منذ تسجيل الحالة الأولى.

وقال جوستاف بيرنا الجنرال بالجيش الذي يشغل منصب كبير ضباط العمليات في عملية "راب سبيد" اليوم السبت، إن الجرعات الأولى من لقاح فايزر- بيونتك سيتم تسليمها بعد غد الاثنين، وأنه من المتوقع أن يتم تسليم الدفعة الأولي كاملة في جميع الولايات الخمسين بحلول الأربعاء المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيتم تسليم 9ر2 مليون جرعة فقط من لقاح فايزر في الشحنة الأولى، وهو جزء بسيط من الكم المطلوب لتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين، الذين يتصدرون قائمة الأولويات، ويتم الاحتفاظ بـ 9ر2 مليون آخرين للتأكد من أن الجرعة الثانية ستكون متاحة للأشخاص الذين سيحصلون على اللقاح في الدورة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاحتفاظ بنصف مليون جرعة كاحتياطي للطوارئ.

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