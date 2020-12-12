بعد اتصال هاتفي.. العثور على الطالبة "آلاء" المختفية في شبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية، اليوم السبت، من العثور على الفتاة المتغيبة، "آلاء" الطالبة بالصف الثالث التجاري في شبرا الخيمة، إذ تبين وجودها صحبة صديقتها "إسراء" في منطقة كليوباترا بالإسكندرية.

وشهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اختفاء فتاتين بالصف الثالث التجاري، في ظروف غامضة دون علم أسرتيهما بأي معلومات تفيد الوصول إليهما.

كشفت التحريات عن اتصال الفتاة بوالدها من إحدى المحال بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية، تطلب منه أن يذهب إليها، وأن صديقتها أخذت كل ما معها من أموال.

تبين أن الفتاتين ذهبتا لمدينة الإسكندرية عقب خروجهما من المدرسة، وجرى تسليمهما لأسرتيهما، مع التعهد بحسن رعايتهما.