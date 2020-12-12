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ريموشكا وسينتيا الأبرز.. أغرب إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

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ريموشكا وسينتيا الأبرز.. أغرب إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة ريموشكا وسينتيا الأبرز.. أغرب إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

مصراوي Masrawy

09:00 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتبت-شيماء مرسي

دائما ما تسعى النجمات لخطف الأنظار بإطلالاتهن المثيرة تارة والغريبة تارة أخرى على السجادة الحمراء في المهرجانات والمناسبات الفنية.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أغرب إطلالات الفنانات بمهرجان القاهرة السينمائي.

-زينب غريب:

ارتدت الفنانة زينب غريب في حفل ختام مهرجان القاهرة فستانا أسود شفاف وقصير بقصة كب، مضيفة لإطلالتها بعض الإكسسوارات كالعقد اللولي الأبيض وحلق وإسورة، معتمدة على مكياج بسيط والشعر منسدل.

-ريموشكا:

ارتدت البلوجر الشهيرة ريموشكا أثناء الافتتاح أيضا، فستاناً طويلا باللون الأبيض، مزينا بكاب من الريش، اتسم الفستان بفتحة صدر جريئة، مع قصة stomach، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع، مع مكياج قوي، واختارت إكسسوارات ماسية مع حقيبة على شكل قفص طيور.

-سينتيا خليفة:

ارتدت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية سينتيا خليفة فستاناً طويلا، باللون الجملي، بقصة كب، مزيناً من الخصر بسلاسل متعددة من المعدن، وفتحة ساق طويلة، واختارت وضع مكياج فرعوني، مع إكسسوارات ضخمة، وكلاتش لامع بنفس لون الفستان، وذلك في اليوم الخامس من المهرجان.

-إنجي المقدم:

ظهرت الفنانة إنجي المقدم في اليوم الخامس بفستان قصير، باللون الفضي ميتاليك، مزيناً بالشراشيب، بقصة صدر جريئة، ونسقت معه بليزر كلاسيكيًا باللون الأسود، واختارت إكسسوارات ناعمة مكونه من أقراط، وخواتم، واعتمدت كلاتش باللون الأسود، مع مكياج قوي.

-إنجي علي:

ظهرت الإعلامية إنجي علي في حفل ختام المهرجان، بفستان أسود جذاب، وجاء الفستان قصيرا من المقدمة وبكرانيش، وطويل من الخلف، واعتمدت إنجي مكياجا قويا وتسريحة شعر منسدلا، ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد باللون السليفر، وحذاء ذو كعبٍ بنفس اللون.

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