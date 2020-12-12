أسترازينيكا البريطانية تستحوذ على "أليكسيون" الأمريكية في صفقة قيمتها 39 مليار دولار

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مصراوي Masrawy

نيويورك - (أ ش أ):

أعلنت شركة الأدوية البريطانية-السويدية "أسترازينيكا"، اليوم السبت، الاتفاق على شراء نظيرتها الأمريكية "أليكسيون فارماسيوتيكالز" المتخصصة في صناعة العقاقير الطبية المرتبطة بالأمراض النادرة، في صفقة تبلغ قيمتها 39 مليار دولار.

وذكرت الشركة، في بيان، إنها ستدفع قيمة الصفقة نقدا وبالأوراق المالية، وحددت سعر السهم بـ175 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 40 بالمائة على متوسط سعر سهم "أليكسيون" خلال شهر.. وبلغ سعر سهم الشركة عند نهاية التداول، أمس، 98ر120 دولار أمريكي، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن خطوة الاستحواذ من شأنها تعزيز بصمة "أسترازينيكا" في مجال علاج الأمراض النادرة، مشيرة إلى أنها تأتي في وقت جوهري بالنسبة للعملاق البريطاني الذي وصل مرحلة متقدمة في إنتاج لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد بالاشتراك مع جامعة "أكسفورد" البريطانية، والذي يقول العلماء القائمون عليه إنه قد يُمنح تصريحا بالاستخدام الطارئ من جانب السلطات البريطانية خلال أسابيع.

ولفتت الصحيفة إلى أن الصفقة هي واحدة من أكبر الصفقات المرتبطة بصناعة الأدوية لهذا العام، كما تُعد أكبر صفقة في تاريخ "أسترازينيكا" منذ إنشائها عام 1999 عبر دمج لشركتين إحداهما بريطانية والأخرى سويدية.

وقالت "أسترازينيكا" إن "أليكسيون" ستمنحها مكانة علمية أكبر فيما يخص علم المناعة، لا سيما مع وجود وحدة خاصة بالأمراض النادرة للشركة في بوسطن.. ويتوقع مسؤولو الشركتين إتمام الاستحواذ في الربع الثالث من العام المقبل.