حصاد 2020: أبرز 10 صور للنجمات بدون مكياج.. من كانت الأجمل؟

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

خلال 2020 "عام كورونا"، نشرت العديد من نجمات الفن صورا لهن بدون مكياج عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثرن الجدل بسبب كشفهن عن ملامحهم الطبيعية دون خجل، سواء كانت بشرتهم صافية أو متعبة أو لديهم هالات سوداء تحت أعينهم.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى وخلال السطور التالية، يستعرض لكم مصراوي، أبرز 10 صور للنجمات من دون مكياج.. فمن كانت الأجمل؟

نشرت الفنانة كندة علوش صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام" بدون مكياج، وارتدت تيشرت باللون الرصاصي وتركت شعرها منسدلا.

أما الفنانة هند صبري ارتدت بدي كت باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وظهرت أيضا بدون أن تضع مكياج.

وظهرت المطربة شيرين مؤخراً رفقة زوجها حسام حبيب في إحدى المناسبات، وكانت ترتدي فستاناً أخضر و لم تضع على وجهها أي شيء.

كما نشرت المطربة نانسي عجرم صورة لها من دون مكياج عبر "إنستجرام"، واعتمدت تسريحة الشعر الكلاسيكية.

وطلت الفنانة يسرا اللوزي وهي ترتدي تيشرت باللون النبيتي، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وبدون وضع أي أدوات تجميل على وجهها، وذلك عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

أما الفنانة هنا شيحة ظهرت بدون أدوات تجميل، وارتدت سويت شيرت باللون الأبيض وأسفله شميز كاروهات.

وطلت الفنانة نيكولا سابا من دون مكياج، وارتدت تيشرت باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وذلك عبر حسابها "إنستجرام".

أما الفنانة سيرين عبد النور نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، وهي ترتدي تيشرت باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا، ولم تضع أي مكياج على وجهها.

ونشرت الفنانة نيلي كريم مجموعة صور لها بدون مكياج، وتركت شعرها منسدلا، وذلك من خلال حسابها الشخصي "إنستجرام".

كما شاركت المطربة نوال الزغبي، صورة لها وذلك من خلال حسابها الشخصي "إنستجرام"، بدون مكياج وهي ترتدي فستانا قصيرا باللون البيبي بلو، كت وبدون أكمام، ويتميز بفتحة عند منطقة الصدر، وتركت شعرها منسدلا.