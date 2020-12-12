أخبار عاجلة

ضبط 83 طن ملح طعام فاسد بمصنع في الإسكندرية -
المستشفى الجامعي بسوهاج يستعد لافتتاح قسم جراحة القلب والصدر -
هطول أمطار غزيرة على مدن شمال سيناء -
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة عرب الكلابات الشرقية- صور -
"اتنين سكرانين وقعوا الحصان".. تفاصيل اختفاء تمثال نفق أبو الريش بالزقازيق -
لمواجهة كورونا.. الهيئة الإنجيلية تطلق أسبوع المحبة بقرية البرشا في المنيا -
حملة لرفع الإشغالات والتعديات من شوارع أرمنت في الأقصر -
31 ديسمبر.. آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بشمال سيناء -
رئيس البنك الزراعي: إعداد دراسة جديدة لتسوية ديون المقترضين المتعثرين -
الإفتاء: أداء مصاب كورونا صلاة الجمعة في المسجد حرام شرعا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

القبائل الليبية في برقة تعلن دعمها التام لمبادرة السلام التي أطلقها رئيس النواب

Print
القبائل الليبية في برقة تعلن دعمها التام لمبادرة السلام التي أطلقها رئيس النواب القبائل الليبية في برقة تعلن دعمها التام لمبادرة السلام التي أطلقها رئيس النواب

مصراوي Masrawy

08:00 م السبت 12 ديسمبر 2020

بنغازي - (أ ش أ):
أعلنت القبائل والمكونات الاجتماعية والسياسية والمدنية بإقليم برقة دعمها التام لمبادرة السلام التي أطلقها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأسست على مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة، طرابلس، فزان)، مؤكدة رفضها أي مخرجات تمس صلب المبادرة.
كما أكدت المكونات الاجتماعية والسياسية في بيان أوردته (بوابة أفريقيا) اليوم السبت رفضها التام لاستخدام أي آلية لا توافق المبادرة المطروحة، والتي توجت بإعلان القاهرة.
وشددت على رفض أي مخرجات تمس صلب المبادرة أو تصادر حق الأقاليم في اختيار ممثليه، من خلال استخدام آليات تصويت لإقصاء شخصيات بعينها؛ مما يعد إسقاطا للعملية السياسية برمتها والتفافا مفضوحا القصد منه إفساد المسار السياسي، ورفض وضع أسس السلام والديمقراطية.
وأبدت المكونات الاجتماعية والسياسية الليبية دعمها "التام للمؤسسة العسكرية، بقيادة خليفة حفتر، وعدم إخضاعها للحسابات والمساومات السياسية"، مؤكدة أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي أو مقره المؤقت بمدينة طبرق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية