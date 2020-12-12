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موديز ترفع تصنيف الودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية لـ 3 بنوك أردنية

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موديز ترفع تصنيف الودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية لـ 3 بنوك أردنية موديز ترفع تصنيف الودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية لـ 3 بنوك أردنية

جى بي سي نيوز :- رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية لثلاثة بنوك أردنية، في تقرير أصدرته الوكالة الخميس، شمل 30 بنكا في الأردن، والبحرين، وعُمان، وتركيا، والباكستان.

الوكالة رفعت تصنيف الودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية لمجموعة البنك العربي من (B2) إلى (Ba2) مع نظرة مستقرة، وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف مجموعة البنك العربي يعتبر أعلى من التصنيف السيادي للأردن بدرجتين.

ورفعت الوكالة تصنيفات الودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية لكل من بنك الإسكان وبنك "القاهرة عمّان" من (B2) إلى درجة (B1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعتبر متوافقا مع درجة التصنيف الائتماني السيادي للأردن.

وبناءً على ما سبق، فإن أي ترقية للبنوك يجب أن يسبقها تعزيز الجدارة الائتمانية السيادية، وبيئة التشغيل في الأردن وفي الأسواق الإقليمية الرئيسية بحسب موديز.

الوكالة أوضحت أن إجراءات التصنيف في 30 بنكًا في الشرق الأوسط وباكستان وتركيا مدفوعة بالتغيرات في سقوف الدول وفقًا لمنهجية الحد الأقصى المحدثة من قبلها في 7 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وتتميز منهجية السقوف المحدثة بسقوف موحدة للودائع مع سقوف أعلى للديون، وتعكس هذه التغيرات وجهة نظر موديز بأن المخاطر التي تؤثر على الوصول إلى الودائع المصرفية لا تختلف جوهريًا عن تلك التي تؤثر على قدرة البنوك وغير البنوك على خدمة التزامات ديونها.

جي بي سي نيوز

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