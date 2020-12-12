أخبار عاجلة

مطبخ هالة - عشاق الأكل الصيني أجمع هنا.. جبنالكم طريقة عمل الكانتون الفراخ -
8 الصبح - " 8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية في الأحداث ومباريات كرة القدم المصرية -
التحالف: المليشيات الحوثية أطلقت اليوم باليستيًّا من صنعاء وسقط في صعدة -
أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا -
شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س -
قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
وفاة عامل نظافة دهساً تحت عجلات شاحنة نقل نفايات يقودها بنفسه -
جوجل تصدم مستخدميها قبل العام الجديد: حساباتكم مهددة بالحذف -
ورشة عمل متخصصة لمديري السلامة بفروع وزارة النقل بمختلف المناطق -
نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفد سعودي يغادر إلى البحرين .. لتقديم ملف استضافة كأس آسيا 2027

Print
في مقدمتهم المسحل وماجد والنعيمة.. ووزير الرياضة كان في وداعهم

وفد سعودي يغادر إلى البحرين .. لتقديم ملف استضافة كأس آسيا 2027

توجه وفد سعودي مساء اليوم السبت من العاصمة الرياض متجهاً إلى البحرين من أجل تسليم ملف استضافة نهائيات كأس آسيا 2027.
وكان في وداع الوفد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبحضور عدد من رؤساء الأندية .
وضم الوفد السعودي رئيس اتحاد القدم السعودي ياسر المسحل، وعددًا من نجوم الكرة السعوديين السابقين وفي مقدمتهم ماجد عبدالله وصالح النعيمة .

ويتضمن ملف السعودية لاستضافة البطولة، التسهيلات المقدمة من الهيئات والوزارات للمساهمة في دعم البطولة والفنادق وخطوط الطيران والخدمات الصحية وغيرها.

وكذلك تضمن الملف الملاعب الخاصة بالمباريات والتدريبات وتجهيزاتها لاستقبال المنتخبات الآسيوية والمدن التي ستقام فيها البطولة.

وتتنافس السعودية مع كل من قطر وإيران والهند وأوزبكستان على استضافة نسخة عام 2027 من نهائيات كأس آسيا.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 18 ديسمبر الجاري موعدًا لتسليم ملفات الدول التي تقدمت بطلبات استضافة البطولة، على أن يتم الإعلان عن الدولة الفائزة بالاستضافة عام 2021.

وفد سعودي يغادر إلى البحرين .. لتقديم ملف استضافة كأس آسيا 2027

نهائيات كأس آسيا 2027

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية: انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد كورونا

السعودية: انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد كورونا

"الخطوط السعودية" تحتفل بتوطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" بنسبة 100 %

"الخطوط السعودية" تحتفل بتوطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" بنسبة 100 %

"الخطوط السعودية" تحتفل بتوطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" بنسبة 100 %

"الخطوط السعودية" تحتفل بتوطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" بنسبة 100 %

مع وصول أول دفعة.. السعودية: سنوزّع لقاح كورونا خلال 3 أيام (فيديو)

مع وصول أول دفعة.. السعودية: سنوزّع لقاح كورونا خلال 3 أيام (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية