محافظ الوادي الجديد يتفقد منطقة الانبعاثات الغازية بالداخلة

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الوادي الجديد- محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، منطقة الانبعاثات الغازية بقرية الهنداو بمركز الداخلة، لمتابعة الموقف على أرض الواقع.

ووجه الزملوط، بأخذ عينات من المنبع والمنطقة المحيطة لتحليلها من قبل خبراء الجيولوجيا لدراسة الجدوى الاقتصادية من المكان.

واكد الزملوط، في بيان صحفي، أن فرق عمل الهيئات البحثية المختصة التي نسقت معها المحافظة للتعاون في بحث ودراسة الظاهرة، انتهت من تقريرها الذي أكد على أن تلك الظاهرة نتجت من انبعاث غازات مرتفعة الحرارة من الطبقات السفلى الغنية بالمواد العضوية القابلة للاشتعال، والتي تتفاعل مع المياه الجوفية التي تحتوي على عنصر الكبريت، فتخرج من خلال فواصل بطبقات التربة على هيئة أبخرة محملة بالكبريت والأكاسيد.