​رئيس الحجر الزراعي: دولتان جديدتان على رادار الصادرات المصرية

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إدارة الحجر الزراعي تسعى لفتح سوقين جديدين العام التصديري المقبل، وهما سوق الولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا الجنوبية.

وقال العطار، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إنه سيتم قريبًا إعلان فتح الأسواق الأمريكية أمام الموالح المصرية لأول مرة، مشيرًا إلى الانتهاء من توقيع الاشتراطات الحجرية بين الجانبين تمهيدًا لبدء التصدير العام المقبل.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن وزارة الزراعة المصرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية تلقت موافقة وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية، حيث تم الموافقة على تصدير مصر لمحصول البطاطس بجانب الموالح ذات السمعة العالمية، لافتًا إلى أن العام المقبل، نتوقع تحقيق رقم قياسي جديد يتعلق بالصادرات المصرية، التي أصبحت واحدة من الدول الصاعدة في التصدير.

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