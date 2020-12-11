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وزير الزراعة: 32 مليون جنيه لتمويل صغار المربين ضمن المشروع القومي للبتلو

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وزير الزراعة: 32 مليون جنيه لتمويل صغار المربين ضمن المشروع القومي للبتلو وزير الزراعة: 32 مليون جنيه لتمويل صغار المربين ضمن المشروع القومي للبتلو

مصراوي Masrawy

10:48 م الجمعة 11 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الجمعة، موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تمويل جديد لمشروع البتلو بقيمة 32.6 مليون جنيه.

وقال الصياد، في بيان له الجمعة، إن تلك المبالغ يستفيد منها 170 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 1638 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو، وتسمينها ضمن المشروع القومي للبتلو.

وكلف الصياد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى الجمهورية، بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع سواء محلي أو مستورد، مع توفير كافة أوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.​

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