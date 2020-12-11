بينهن يسرا.. 4 نجمات ملكات جمال ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

تنافست النجمات على الظهور بأجمل إطلالة على الريد كاربت لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي أقيم على مدار 9 أيام بدار الأوبرا المصرية.

والعديد من النجمات استطعن خطف الأنظار، سواء بقصة فستان جريئة أو غريبة أو هادئة وغيرها من الإطلالات، لكن دوما ما توجد طلّة تخطف قلوب الجماهير ويلقبها نقاد الموضة بـ"ملكة السجادة الحمراء"، وتصبح صاحبة الإطلالة الساحرة، فيا تُرى من هي خلال أيام مهرجان القاهرة السينمائي، هذا ما توضحه لنا مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي.

- أروى جودة:

ظهرت الفنانة أروى جودة، بإطلالة ملكية في حفل الافتتاح، إذ تميّز الفستان بالرقي والأناقة، وكان مناسبا لجسمها من حيث طول الرقبة وعرض الأكتاف وشكل الظهر من الخلف، بالإضافة إلى أن تصفيفة الشعر والمجوهرات والمكياج كانت مناسبة وملائمة للغاية، والفستان مطرزا من عند الرقبة مع قصة الظهر المفتوح والزيل الملكي وقصة أكتاف الظهر.

وتألقت أيضا في حفل ختام المهرجان، إذ ارتدت فستان أنيق من الترتر الامع مفتوح عند منطقة الصدر وفتحة ساق جانبية ومزود بأكمام فراشة بارزة من المخمل الأسود علي الكتف، مما أعطى لها القوة والأنوثة، والمكياج والشعر والمجوهرات كانوا موفقين.

- ريا أبي راشد:

إطلالة الإعلامية ريا أبي راشد في ثاني أيام المهرجان كانت في غاية الرقي واستطاعت بها أن تخطف الأنظار، إذ ارتدت فستاناً طويلاً، بقصة ناعمة، مطرزًا بتطريز بسيط من الكريستال، بصيحة الكم الواحد التي تعد من أحدث صيحات الموضة ٢٠٢١، وبالنسبة لاختيارها للمجوهرات والحقيبة الفضية كان موفقًا، وأيضا اختيارها للمكياج وتسريحة الشعر الويفي المنسدل على أكتافها كانت موفقة للغاية.

- يسرا:

ظهرت الفنانة يسرا في حفل ختام المهرجان بفستان ملكي عصري مستوحى من العصر العثماني، والفستان من اللون الذهبي مطرز علي شكل خيوط متداخلة ذهبية، والأكمام الطويلة المفتوحة بطول الفستان وقصة الرقبة عالية، مما جعل إطلالتها مميزة وأنيقة كملكات العهد العثماني، بالإضافة إلى تسريحة الشعر والمكياج والمجوهرات كانوا موفقين.

- نيللي كريم:

ترى زينب أن إطلالة الفنانة نيللي كريم في حفل الختام كأميرات ديزني على السجادة الحمراء، وذلك لأنها إطلالة مميزة خطفت بها الأنظار، حيث تألقت بفستان أنيق باللون البيج الفاتح، مفتوح عند منطقة الصدر مع حمالات عريضة منسدلة علي الذراعين لتعكس أنوثتها، ومطرز بالكريستال وموزعة بشكل تموجات وخطوط بالزهبي.

وتميز الفستان بوجود فتحة عند منطقة الساق، وهو ما جعل إطلالتها جريئة وملفتة للأنظار، كما أن شعرها الويفي والمكياج القوي أبرز أنوثتها، والحقيبة والحذاء كانوا موفقين جدا.