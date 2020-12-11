من هي ملكة الريد كاربت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي؟

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

تنافست النجمات على الظهور بأجمل إطلالة على الريد كاربت خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

والعديد من النجمات استطعن خطف الأنظار، سواء بقصة فستان جريئة أو غريبة أو هادئة وغيرها من الإطلالات، لكن دوما ما توجد طلّة تخطف قلوب الجماهير ويلقبها نقاد الموضة بـ"ملكة السجادة الحمراء"، وتصبح صاحبة الإطلالة الساحرة، فيا تُرى من هي في حفل ختام المهرجان؟

مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي، ترى أن الفنانتين درة وليلى علوي، هما ملكتا الريد كاربت في حفل ختام المهرجان.

وقالت الشوربجي لـ"مصراوي"، إن الفنانة درة تألقت بفستان من اللون الموف الامع، وبقصة درابية مرسومة بطريقة هوت كوتيور على جانب الوسط والأرداف والرقبة مع فتحة الساق تبرز قومها الممشوق بطريقه جمالية.

وقالت مصممة الأزياء، تعد قصة الرقبة مع الكتف الواحد( One shoulder dresses)، من اتجاهات الموضة العالمية2020 -2021.

وأبدت استشارية الأزياء، إعجابها باختيار الفنانة درة للمجوهرات وتصفيفة الشعر والمكياج جعلها مثل باربي، والحذاء والحقيبة كانوا موفقين جدا.

وأوضحت الشوربجي أن الفنانة ليلى علوي تألقت أيضا في حفل ختام مهرجان القاهرة بفستان أسود كلاسيكي من توقيع وقصة الفستان ميرميد، ويتميز بدانتيل على الصدر المنسق بطريقة جمالية ناعمة علي الكم.

تابعت أن حركة الكم الثاني الشيفون المتدلية بطول الفستان جعلت الإطلالة ملكية وعصرية، كما أن اختيارها لتصفيفة الشعر والمكياج السموكي والمجوهرات البسيطة كانوا موفقين جدا.