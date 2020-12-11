غريبة وجذابة.. إطلالات الرجال في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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مصراوي Masrawy

كتب – سيد متولي

تصوير - محمود عبد الناصر

استطاع العديد من الرجال خطف الأنظار، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2020 في دورته الـ 42.

وظهر المشاهير الرجال بإطلالات مختلفة وجذابة نستعرضها في هذا التقرير.

أحمد مجدي يتألق بـ"السيمي فورمال"

تألق الفنان أحمد مجدي بإطلالة سيمي فورمال خلال فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

اعتمد "مجدي" لونا واحدا في إطلالته، حيث ارتدى هاي كول وبنطلون باللون الأبيض، منسقًا معهم بليزر بنفس اللون.

أحمد حاتم

فاجأ الفنان أحمد حاتم حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد أن قام بخلع البليزر الخاص به ليظهر قميصه الأبيض المكتوب عليه كلمة "عاشق"، متعمدًا إظهارها للمصورين.

وارتدى أحمد حاتم خلال حضوره حفل الختام بنطلونا أسود مع بلطو باللون الرمادي، واضعا داخله كوفية سوداء، مع الحذاء الأسود.

أحمد الفيشاوي

اعتمد أزياءً غريبة، بارتداء بالطو باللون الرصاصي، وأسفله تيشرت مزينا بالطبعات الملونة، مع بنطلون جينيز فاتح، ونسق مع إطلالته نظارة شمس.

أمير شاهين

ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميصا باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته ربطة عنق باللون الأسود.

محمد فراج

ظهر دون لحية مرتديًا بدلة ذات جاكيت رمادي وقميص أبيض وبابيون أسود.

أحمد خالد صالح

ارتدى بدلة باللون الاسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وفيست باللون الأبيض في أسود.

شريف رمزي

فضل ارتداء بدلة باللون الأسود، وأسفله قميصا باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته ربطة عنق باللون الأسود.

يوسف عثمان

حرص يوسف على ارتداء بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميص باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته ربطة عنق باللون الأسود، وساعة يد.