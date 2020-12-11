درة ونيللي كريم.. الإطلالة الأجمل في ختام "القاهرة السينمائي"

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

تنافست النجمات على الظهور بأجمل إطلالة على الريد كاربت خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، أمس الخميس، بتصميمات مختلفة للفساتين والماكياج وتسريحات الشعر.

وفي تقييم لإطلالات النجمات خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، رأى ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، أن الفنانة درة صاحبة الإطلالة الأجمل خلال الحفل إلى جانب الفنانة نيللي كريم.

يقول إيلي حنا أن الفنانة درة ارتدت فستانًا أنيقًا، مناسبًا لشكل جسمها، كما أن اللون كان مناسبًا للون بشرتها، إضافة إلى اختيارها الموفق للحذاء والحقيبة.

وأضاف أن المجوهرات التي ارتدتها درة أيضًا كانت مناسبة، لكنها لم توفق فقط في اختيار تسريحة الشعر والمكياج الأنسب لها.

كانت درة قد ارتدت خلال حفل الختام فستانا باللون الموف، دون أكمام وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما وتركت شعرها منسدلا، كما أنها نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البينك.

أما الفنانة نيللي كريم، فعبر إيلي حنا عن إعجابه الشديد بإطلالتها، مشيرًا إلى أنها اختارت فستانًا فخم ومناسب لشكل جسمها.

وعن لون الفستان فرأى أيضًا أنه مناسب للون بشرتها وشعرها، الذي اعتمدت له تسريحة ناجحة مع ماكياج مناسب.

كانت نيللي قد ظهرت بفستان أنيق باللون الذهبي مليئا بالتطريزات، وجاء الفستان كب وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجاً ناعماً، واختارت ترك شعرها منسدلا، كما نسقت مع الإطلالة حقيبة يد بنفس لون الفستان وإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم.