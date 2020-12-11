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أفكار رائعة لإطلالة متألقة في الحفلات

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أفكار رائعة لإطلالة متألقة في الحفلات أفكار رائعة لإطلالة متألقة في الحفلات

مصراوي Masrawy

10:30 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020

د ب أ-

تواجه نساء كثيرات تحديا كبيرا عند اختيار الزي الاحتفالي الأمثل للمشاركة في أي مناسبة أو حفلة يتم دعوتها إليها.

ويقدم خبراء ماكس مجموعة من الأفكار الرائعة، التي تناسب جميع مخططاتك الاحتفالية:

1- تألقي بألوان جريئة مثل الأحمر، مثل هذا الفستان القرمزي المخملي متوسط الطول بياقة دائرية وأكمام 3/4 مع حزام عند الخصر. وفي حال لست من الأشخاص، الذين يفضلون ارتداء هذا اللون دوما، أو لماذا لا تختاري فستان متوسط الطول مع تفاصيل لامعة باللون الأخضر الزيتوني بياقة دائرية وأكمام طويلة. من المؤكد أن الاحتفالات الخاصة بموسم العطلات هي الوقت المثالي لارتداء هذا النوع من الأزياء، يمكنك ارتداء هذا الفستان مع أقراط وأحذية عالية لإطلالة أنيقة. ستتألقين في بحر من الألوان المحايدة بإطلالة غاية في الروعة.

2- تمكنك الأزياء اللامعة أو المعدنية من الحفاظ على طلة غير رسمية مع شعور من التميز بزي استثنائي لليلة احتفالية فريدة. ما رأيك بسترة بومبر بأكمام طويلة وسحاب كزي مثالي لموسم العطلات. كما يمكنك اختيار تنورة متوسطة الطول ميتاليك بكسرات، و التي تتناسب على نحو رائع مع موسم الأعياد. ارتديها مع بلوزة وسترة لحفلة خاصة في شركتك، أو مع كنزة أنيقة وحذاء مميز لإطلالة ليلية متألقة.

3- يعتبر الفستان الأسود القصير قطعة أساسية للمشاركة في الحفلات مع مجموعة من الإكسسوارات الأنيقة. جرّبي فستان ماكس المضلع بأكمام طويلة وتفاصيل مميزة من اللؤلؤ. وللحصول على إطلالة مميزة، تعتبر السترات الصوفية السوداء البسيطة من القطع الأساسية لارتدائها في الحفلات. ارتديها فوق تنورة أنيقة مع حذاء بكعب أنيق أو حذاء بكعب عالٍ لطلة مميزة بتألق استثنائي.

4- بات الطقس حاليا أكثر برودة، ما يعني أن اللباس الخارجي لا يقل أهمية عن طلتك في الحفلة مثل أي عنصر آخر ترتديه. يمكنك ارتداء ثوب غاية في الأناقة، مع كارديجان بأكمام طويلة مزين بالخرز، مع إمكانية التنسيق مع عناصر أخرى ذات ألوان محايدة.

5- بنطال واسع الساق مع كنزة متناسقة، تمنحك طلة أنيقة ومبهجة، إضافة إلى منحك الشعور بالراحة. ارتدي بنطال بالازو مع بلوزة وكعب مناسبين لإكمال المظهر.

6- يعتبر قميص الدانتيل مناسب دوما للاحتفال مع السراويل الكلاسيكية. يمكن للإكسسوارات المثالية أن تضيف المزيد من التألق إلى مظهرك، مثل المجوهرات أو زوج رائع من الأحذية.

في النهاية، الأمر كله يتعلق بالشعور بالرضا عن نفسك، لذا احرصي على ارتداء الزي، الذي يعزز ثقتك ويجعلك مستعدة للاستمتاع بجميع لحظات الحياة.

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مصراوي Masrawy

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