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فرنسا تؤجل تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا مع استمرار الموجة الثانية

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فرنسا تؤجل تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا مع استمرار الموجة الثانية فرنسا تؤجل تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا مع استمرار الموجة الثانية

مصراوي Masrawy

11:43 م الخميس 10 ديسمبر 2020

بروكسل - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اليوم الخميس، إن الفرنسية قررت تأجيل عملية التخفيف المقررة للقيود المفروضة لوقف انتشار المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

ومن المقرر الآن أن تظل المتاحف ودور السينما والمسارح مغلقة حتى يناير المقبل، أي أكثر بثلاثة أسابيع مما كان مقررا في الأصل، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد بقوة الزيادة الكبيرة في أعداد حالات الإصابة.

وقال كاستكس إن هذا الإجراء يرجع إلى " أننا لم نصل بعد إلى نهاية الموجة الثانية " .

ومن بين البلدان الأوروبية، تضررت فرنسا بشدة من هذه الجائحة.

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مصراوي Masrawy

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