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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

وصلت مطار القاهرة، قبل قليل، أول شحنة لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، وكان في استقبال الشحنة لدى وصولها الدكتور هالة زايدة وزيرة الصحة، بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال مجاهد أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يوماً.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لوصول أول شحنة من لقاح فيروس كورونا عبر الرابط التالي: