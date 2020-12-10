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ضبط 4 أطنان دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية في كفر الشيخ

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ضبط 4 أطنان دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية في كفر الشيخ ضبط 4 أطنان دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

11:09 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة في كفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الخميس، ضبط حملة تموينية بإدارة تموين بيلا كميات كبيرة من الدواجن المذبوحة خارج المجازر الحكومية لدى أحد التجار في نطاق مركز بيلا.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وجه بتشكيل حملة تموينية بإدارة تموين بيلا، بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى، تحت إشراف عبد الفتاح سالم مدير تموين بيلا، للمرور على المحال والمنشآت التجارية لضبط المخالفين منهم.

وقال الهابط إنه جرى ضبط أحد التجار وبحيازته 4 أطنان دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ووفق ذلك جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لاتخاذ اللازم حيالها، بعد التحفظ على كميات الدواجن المضبوطة، كما جرى التحفظ على كميات اخرى من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر، وأخرى مذبوحة خارج السلخانة.

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