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"الداخلية" تختتم مشاركتها في معرض "جيتكس للتقنية 2020" بدبي

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جاءت بعنوان "حلول تقنية لوطن آمن" وتضمنت 6 محاور

اختتمت وزارة الداخلية، مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020، الذي أقيم خلال الفترة من 6 - 10 ديسمبر الحالي بمركز التجارة العالمي في دبي.

وجاءت المشاركة العام الحالي بعنوان "حلول تقنية لوطن آمن" تضمنت ستة محاور رئيسة هي: (خدمات منصة أبشر، وخدمات الهوية والسمات الشخصية، وخدمات الوزارة لضيوف الرحمن، وخدمات الوزارة الأمنية الميدانية، وخدمات الوزارة لمجتمعها الداخلي، إضافة إلى مبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار).

كما شهدت منصة الداخلية، تمكين المواطنين السعوديين المقيمين في دولة الإمارات، من الاستفادة من خدمات الهوية الوطنية، عبر خدمة " الأحوال في الخارج".

وكرم الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الجهات المشاركة في التجهيز والإعداد والتنفيذ لمنصة وزارة الداخلية في معرض جيتكس 2020، مثنياً على الجهود المبذولة لإظهار التطور والتقنيات الحديثة والحلول الذكية التي وفرتها الوزارة للمواطن في الداخل والخارج.

حضر التكريم مدير مركز المعلومات الوطني رئيس وفد الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عصام الوقيت، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية لمعرض جيتكس بدبي 2020 المهندس عبد الله الربيعة.

وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية الإمارات السعودية دبي الرؤية السعودية 2030 جيتكس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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