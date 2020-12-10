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أول تعليق من تامر أمين بعد الحكم بحبسه لاتهامه بالتحرش بعارضة أزياء

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أول تعليق من تامر أمين بعد الحكم بحبسه لاتهامه بالتحرش بعارضة أزياء أول تعليق من تامر أمين بعد الحكم بحبسه لاتهامه بالتحرش بعارضة أزياء

مصراوي Masrawy

11:11 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي:

قال الإعلامي تامر أمين إنه سيتخذ الإجراءات القانونية ويسلك الطرق القضائية بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر، بالحبس عامين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبدالقادر.

وأصدرت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس، حكمًا بحبس الإعلامي تامر أمين، عامين وكفالة 50 ألف جنيه؛ لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا؛ لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبدالقادر.

وأضاف "أمين" في تصريح لـ"مصراوي"، أنه يحترم أحكام القضاء ولا يجب التعليق عليها، مشيرًا إلى أن سيتخذ الإجراءات القانونية لحفظ الحقوق، كما سيطعن على الحكم الصادر بحبسه.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 47954 لسنة 2019، التي أقامها المستشار هيثم عباس، ضد الإعلامي بتهمة التحرش والسب والقذف والتنمر، أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، بعض لاعبي المصري عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيًا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات.

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