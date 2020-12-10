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وفاة القمص مرقس إلياس شيخ كهنة بلاد المهجر.. والبابا ينعيه

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وفاة القمص مرقس إلياس شيخ كهنة بلاد المهجر.. والبابا ينعيه وفاة القمص مرقس إلياس شيخ كهنة بلاد المهجر.. والبابا ينعيه

مصراوي Masrawy

11:09 م الخميس 10 ديسمبر 2020

مصراوي

توفي أمس الأب والشيخ الجليل القمص مرقس إلياس كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بتورنتو بكندا، وأول كاهن يسام لقارة أمريكا الشمالية، عن عمر تجاوز الـ ٩١ سنة قضى منها أكثر من ٥٦ سنة في الخدمة الكهنوتية.

ولد "وجدي إلياس" بمدينة سوهاج يوم ٢١ أغسطس ١٩٢٩ وخدم بها في شبابه المبكر في خدمة مدارس الأحد بجمعية الطلبة والشبان الأرثوذكس التي شارك في تأسيسها. حصل على ماجيستر في اللاهوت من الكلية الإكليريكية. سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.

دعاه الراحل البابا كيرلس السادس للسيامة الكهنوتية، وسامه كاهنًا عامًا للخدمة بأمريكا الشمالية عام ١٩٦٤. بدأ خدمته هناك بإنشاء مراكز للخدمة كانت أولاها في تورنتو تلاها مركز خدمة آخر في مونتريال ثم لوس أنجلوس وبعده في نيويورك. واجه صعوبات عديدة في بداية خدمته، واستطاع أن يتغلب عليها بمعونة إلهية وبشخصيته التي تميزت بالجلد والتأني والمثابرة.

أسس كنيسة القديس مارمرقس الرسول بتورنتو كأول كنيسة قبطية في كندا. وكرمه قداسة البابا تواضروس بها، خلال زيارته لكندا عام ٢٠١٤ بمناسبة اليوبيل الذهبي لسيامته.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للآباء كهنة كنيسة القديس مارمرقس بتورنتو في نياحة الأب الشيخ القمص مرقس مرقس إلياس، ويلتمس عزاءًا لأسرته ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

شش

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