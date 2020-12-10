بفستان قصير وأزياء غريبة.. أحمد الفيشاوي وزوجته في ختام مهرجان القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتبت_ شيماء مرسي

خطف الثنائي الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، الأنظار خلال إطلالتهما على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ42 المقام بدار الأوبرا المصرية.

وارتدت ندى الكامل فستانا قصيرا باللون الأسود، كت وبدون أكمام، وشفاف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون.

أما زوجها الفنان أحمد الفيشاوي اعتمد أزياءً غريبة، بارتداء بالطو باللون الرصاصي، وأسفله تيشرت مزينا بالطبعات الملونة، مع بنطلون جينيز فاتح، ونسق مع إطلالته نظارة شمس.

وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.