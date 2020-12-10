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4 كابلز على ريد كاربت ختام "القاهرة السينمائي".. من صاحب الإطلالة الأجمل؟

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4 كابلز على ريد كاربت ختام "القاهرة السينمائي".. من صاحب الإطلالة الأجمل؟ 4 كابلز على ريد كاربت ختام "القاهرة السينمائي".. من صاحب الإطلالة الأجمل؟

مصراوي Masrawy

09:31 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، إما لإطلالاتهما الراقية أو اللقطات الرومانسية التي تجذب الأنظار.

وفي التقرير التالي يستعرض "مصراوي"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور في أبهى صورة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي:

1- أمير شاهين وزوجته:

ارتدت منة جاب الله فستانا باللون الأبيض بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، بالإضافة إلى أنها زيّنت إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وأسورة وخاتم. أما زوجها الفنان أمير شاهين ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميصا باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته ربطة عنق باللون الأسود.

2- بسنت شوقي ومحمد فراج:

طلت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل باللونين الأسود والأبيض، مستعينة على طريقة فنانات الخمسينيات بقفاز بيدها اليسرى، معتمدة على المكياج الهادئ مع تسريحة شعر انسيابية. أما فراج فظهر دون لحية مرتديًا بدلة ذات جاكيت رمادي وقميص أبيض وبابيون أسود.

3- هنادي مهنا وأحمد خالد صالح:

طلّت الفنانة هنادي مهنا بفستان طويل باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتصفيفة الشعر المرفوع لأعلى والمنسدل. أما زوجها الفنان أحمد خالد صالح ارتدى بدلة باللون الاسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وفيست باللون الأبيض في أسود.

4- شريف رمزي وريهام أمين:

ارتدت الفنانة ريهام فستانا باللون الأسود، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، كما زيت إطلالتها إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق ومجموعة أساور، وكلاتش باللون الأسود. أما زوجها الفنان شريف رمزي ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفله قميصا باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته ربطة عنق باللون الأسود.

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