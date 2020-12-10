منال سلامة بمكياج ناعم وفستان قطيفة في ختام "القاهرة السينمائي"

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مصراوي Masrawy

كتبت_ نورهان محمد

تصوير_ محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة منال سلامة بإطلالة جذابة على الريد كاربت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ42.

وارتدت منال فستانا من قماش القطيفة باللون الأزرق، وجاء الفستان بتصميم خاطف للأنظار، مرصعا بالتطريزات.

ونسقت مع الإطلالة "كلاتش" صغير باللون السيلفر، وإكسسوارات مكونة من، حلق وخاتمين، وساعة يد، واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلا.

وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.