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ميساء مغربي تتألق بالأزرق في ختام "القاهرة السينمائي"

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ميساء مغربي تتألق بالأزرق في ختام "القاهرة السينمائي" ميساء مغربي تتألق بالأزرق في ختام "القاهرة السينمائي"

مصراوي Masrawy

09:08 م الخميس 10 ديسمبر 2020

كتبت- شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

طلت الفنانة ميساء مغربي على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 المقام بدار الأوبر المصرية

وارتدت ميساء مغربي، فستانا باللون الأزرق، مزود بأكمام، اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا. ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأزرق، وشال باللون الأوف وايت.

وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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