فستان أنيق ومكياج ناعم.. نيللي كريم في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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مصراوي Masrawy

كتبت_ نورهان محمد

حرصت الفنانة نيللي كريم، على حضور حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، المُقام بدار الأوبرا المصرية،

نيللي ظهرت بفستان أنيق باللون الذهبي مليئا بالتطريزات، وجاء الفستان كب وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجاً ناعماً، واختارت ترك شعرها منسدلا، كما نسقت مع الإطلالة حقيبة يد بنفس لون الفستان وإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم.

وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.