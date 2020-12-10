فراج بدون لحية وخطيبته بقفاز في ختام القاهرة السينمائي

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مصراوي Masrawy

هند خليفة

خطف الثنائي محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي الأنظار خلال فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، بظهورهما بإطلالة كلاسيكية بسيطة.

وطلت بسنت بفستان طويل باللونين الأسود والأبيض، مستعينة على طريقة فنانات الخمسينيات بقفاز بيدها اليسرى، معتمدة على المكياج الهادئ مع تسريحة شعر انسيابية، أما فراج فظهر دون لحية مرتديًا بدلة ذات جاكيت رمادي وقميص أبيض وبابيون أسود.

وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما،

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.