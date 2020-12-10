على طريقة الأميرات.. ملك وليلى زاهر بأزياء منفوشة في ختام مهرجان القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

تصوير- محمود عبدالناصر

على طريقة الأميرات، طلّت ليلى وملك أحمد زاهر على السجادة الحمراء خلال فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

وارتدت ليلى أحمد زاهر فستانا طويلًا منفوشًا، باللون الأسود اللامع، وقصة الأوف شولدر، معتمدة على المكياج الرقيق، مفضلة أن ترفع شعرها، كما استخدمت إكسسورات بسيطة.

أما ملك ارتدت فستانًا زهريًا طويلًا بإكستنشن، وقصة شعر انسيابية، معتمدة على إكسسوارات بسيطة ومكياج رقيق.

وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما،

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.